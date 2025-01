Calciomercato Empoli, Gemmi: «Fazzini? Ora vi svelo tutta la verità. Forse compreremo quell’attaccante»

Calciomercato Empoli, spuntano novità importanti per quanto riguarda la campagna acquisti degli azzurri. Il ds Gemmi spiega la situazione

Sul calciomercato Empoli, tramite Sky Sport, il ds azzurro Gemmi ha voluto parlare della campagna acquisti dei toscani

LE PAROLE – «Fazzini? Sulla cifra non eravamo distanti, ma quasi alla chisura, anche il ragazzo era convinto. Poi purtroppo il nodo difficile è la formula e lì si è arenata l’operazione. Su tecnicismi che ogni società fa. Nel mercato però le operazioni non sono mai chiuse, anche se la vedo molto difficile. Non dipende solo da noi, le negoziazioni sono su ambo i lati.Dobbiamo chiarire o si fa confusione. Anche il Napoli ha avuto interesse per un periodo e fatto un’offerta un po’ più alta ma sulla quale non siamo mai entrati nello specifico. Non c’era un differenziale importante, il calciatore poi preferiva andare alla Lazio che al Napoli. Io però non chiudo niente. Shomurodov? Non so, potrebbe essere anche qualcun altro».