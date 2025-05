Calciomercato estero, non c’è solo il Liverpool su Wirtz. Real in corsa e Xabi Alonso è l’arma in più

Florian Wirtz, giovane trequartista del Bayer Leverkusen, è al centro di una delle trattative più calde del calciomercato estivo. Classe 2003, esploso lo scorso anno e classificatosi al 12º posto nell’ultima edizione del Pallone d’Oro, Wirtz anche in questa stagione si è reso protagonista, con 16 gol e 15 assist in 45 partite totali. Il suo talento non è passato inosservato: oltre al Liverpool, anche il Real Madrid ha mostrato interesse, grazie alla connessione con l’ex allenatore Xabi Alonso, che lo ha valorizzato al Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato da AS, infatti, il Real Madrid non ha abbandonato la corsa per Wirtz, nonostante il Liverpool sembri in vantaggio. Il presidente del Bayer Leverkusen ha dichiarato che il giocatore è indirizzato verso i Reds, ma la Casa Blanca non molla la presa. Il costo dell’operazione è elevato: si parla di 150 milioni di euro, cifra che ha spinto il Bayern Monaco e il Manchester City a ritirarsi dalla trattativa (secondo la BBC per il costo complessivo stimato intorno ai 300 milioni).

Xabi Alonso, che ha allenato Wirtz al Bayer Leverkusen, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella decisione del giovane talento. Il tecnico spagnolo ha saputo valorizzare le qualità di Wirtz, portandolo a livelli di eccellenza. La sua esperienza e la conoscenza del giocatore potrebbero influenzare positivamente la scelta del Real Madrid.

In sintesi, la sfida per assicurarsi Florian Wirtz è aperta. Il Liverpool sembra in vantaggio, ma il Real Madrid, con l’appoggio di Xabi Alonso, non ha intenzione di arrendersi. Il futuro del giovane talento tedesco potrebbe essere deciso nei prossimi giorni, con il mercato estivo pronto a entrare nel vivo.