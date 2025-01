Calciomercato Fiorentina, Folorunsho subito, poi Pablo Marì

Calciomercato Fiorentina, viola molto attivi: Folorunsho subito, poi Pablo Marì per sostituire Martinez Quarta e sugli esterni si pensa a questo…

La Fiorentina molto attiva sul calciomercato e nei prossimi giorni è pronta a chiudere un doppio colpo: come riportato dal Corriere dello Sport, la priorità è quella di Michael Folorunsho. Per il centrocampista del Napoli battuta la concorrenza della Lazio: c’è già l’accordo con il club e il calciatore e i viola vogliono chiudere proprio dopo la partita di sabato contro i partenopei.

Una volta chiuso il centrocampista – prestito con obbligo di riscatto – si lavorerà alla difesa, dove Palladino chiede come rinforzo Pablo Marì: il tecnico lo conosce bene avendolo allenato al Monza e profilo adatto a sostituire Martinez Quarta. Infine la sfida contro il Napoli sarà anche l’occasione per discutere di esterni: Biraghi è in uscita e piace a Conte, dall’altra parte discorso simile per Spinazzola. Entrambi hanno estimatori – Biraghi a Bologna e Spinazzola al Toro – ma l’opzione scambio è ancora sul tavolo.