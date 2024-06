Calciomercato Fiorentina, PRIMA OFFERTA dalla Premier League per Kayode: arriva la RISPOSTA della società toscana

Un club di Premier League ha fatto un passo avanti importante verso Kayode della Fiorentina con la prima offerta

Michael Kayode sarà sicuramente uno dei nomi del calciomercato Fiorentina e non solo. Il classe 2004 è tra i prospetti più promettenti a livello europeo e ha naturalmente stupito in molti tra Nazionale Under e ovviamente le prestazioni in viola.

Secondo Sportitalia, l’ex ds della Roma ora all’Aston Villa Monchi è un grande estimatore di Kayode, tanto da convincere la società ad un esborso di 15 milioni più bonus. La Fiorentina ha rifiutato, ma la situazione potrebbe cambiare se si dovessero superare i 20 milioni.