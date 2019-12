Calciomercato Fiorentina: non solo Cutrone, per l’attacco piace Piatek

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da regalare a Iachini a gennaio: spunta la pista che porta al rossonero Piatek

Commisso ha dato il via libera a Pradè e Barone per rinforzare la squadra nel mese di gennaio e prova a dare un senso alla stagione. L’obiettivo numero uno per l’attacco viola rimane Patrick Cutrone ma il Wolverhampton spara altissimo per lasciare partire l’ex Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo profilo che piace al club viola è quello di Krzysztof Piatek, il cui spazio in rossonero diminuirà dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Il Milan non ha alcuna intenzione di svenderlo ma la Fiorentina ci proverà con un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto.