Calciomercato Fiorentina, Pradé ha due obiettivi per l’attacco: ecco i nomi

Calciomercato Fiorentina, il ds Pradé è al lavoro per trovare i rinforzi in attacco: sondati due nomi per i viola

La Fiorentina è al lavoro sul calciomercato per dare al nuovo tecnico Palladino un nuovo rinforzo per l’attacco dei viola. Come riportato da Nicolò Schira, il ds Pradé ha già in mente due nomi.

Il direttore sportivo dei toscani avrebbe infatti sondato due nomi: il primo è quello di Mateo Retegui del Genoa, già cercato in passato quando era ancora in argentina. Il secondo nome è quello di Pinamonti: l’attaccante lascerà il Sassuolo e su di lui c’è anche la concorrenza di Torino e Como.