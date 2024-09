Calciomercato Fiorentina, pronto il RINNOVO di Kouamé per rafforzare l’attacco

Calciomercato Fiorentina, pronto il rinnovo contrattuale di Kouamé per un progetto a lungo termine. Ecco la situazione attuale.

Novità molto importante per il calciomercato Fiorentina, non per quanto riguarda le entrate, ma i rinnovi contrattuali consolidando il blocco principale della rosa: su tutti l’attaccante Kouamé.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kouamé è pronto a rinnovare il contratto con la Fiorentina: accordo che dovrebbe prolungarsi fino al 2027. Staremo a vedere come si evolverà la situazione sull’ex Genoa.