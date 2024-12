Calciomercato Fiorentina, rivoluzione a gennaio

La squadra viola potrebbe mettere a referto un doppio colpo nella sessione invernale di calciomercato

Il calciomercato Fiorentina resta attivissimo nel mese di gennaio. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i toscani Hanoi esso nel mirino Folorunsho del Napoli e la trattativa potrebbe sbloccarsi presto.

La chiusura infatti è vicina con l’arrivo in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni, ma non sarò l’unico arrivo. Infatti Valentini, difensore del Boca in scadenza acquistati a giugno, è pronto ad approdare in Toscana. Inoltre vanno aggiunti due nomi che piacciono a Palladino come Coulibaly del Parma e Pablo Marì del Monza.