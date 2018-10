Calciomercato Fiorentina e Roma, occhi sulla stella turca Yazici

Il trequartista Yusuf Yazici è finito nel mirino della Viola e di Monchi, ma altre big europee sono alla finestra

Nato e cresciuto a Trebisonda e una vita al Trabzonspor. Yusuf Yazici è la nuova stella del calcio turco ed ha attirato su di sé le attenzioni di molte big europee. Klopp e Guardiola sembrano impazzire per il giovane trequartista, ma dopo gli interessi estivi di Inter e Milan, anche Fiorentina e Roma stanno osservando il calciatore. Grande tecnica e un ottimo sinistro, l’anno scorso è stato protagonista del club turco con 10 gol e 5 assist. In Italia come detto, Yazici piace (e tanto) alla Viola e ai giallorossi. Il club dei Della Valle vede in lui l’ennesimo giovane da far esplodere, a completare un terzetto con Chiesa e Simeone che fa sognare. Monchi, dopo l’affare Under, è pronto a scovare un’altra stella da far esplodere. Tutti i discorsi sono rinviati in estate, quando una vera e propria asta (almeno 25 milioni, ma una stagione ad alti livelli potrebbe far lievitare il presso) si scatenerà per il trequartista.