Calciomercato Fiorentina, alla ricerca del vice Kean. Chi sta seguendo la squadra viola per gennaio? La lista

Calciomercato Fiorentina, i viola sono alla ricerca del perfetto vice Kean. Chi è candidato a questo ruolo? Ecco la lista completa per gennaio

L’obiettivo del calciomercato Fiorentina è quello di dare alla squadra viola un altro centravanti in grado che possa fare il vice Kean: il rendimento dell’ex Juve è sensazionale, ma occorre avere il blocco competitivo, e non solo per una questione numerica.

Secondo quanto riportato da ViolaNews, i candidati ad oggi sono tre: Djuric (Monza), Simeone (Napoli) e Lapadula (Cagliari).