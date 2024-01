Calciomercato Frosinone, Ibrahimovic all’asta: ecco le squadre

Calciomercato Frosinone: Arijon Ibrahimovic è finito nel mirino di varie squadre di prima fascia e i cioiciari si preparano all’asta

Arijon Ibrahimovic è tra le novità positive del Frosinone di questa stagione, che lo riscatterà a giugno dal Bayern Monaco per 3.5 milioni. Come riportato però da Sky Sport DE, già nella prossima finestra di calciomercato, il centrocampista tedesco potrebbe essere ceduto per fare una plusvalenza.

Su di lui ci sarebbero già tre squadre: Milan, Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte e i dirigenti ciociari già sognano l’asta per Ibra.