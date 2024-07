Calciomercato Frosinone, colpo dalla Fiorentina: UFFICIALE Sene

Il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Fallou Sene, attaccante classe 2004 della Fiorentina. I dettagli

Il Frosinone, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Fallou Sene dalla Fiorentina. L’attaccante classe 2004 si trasferisce in gialloblù in prestito per una stagione.

COMUNICATO – «Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fallou Sene. L’attaccante classe 2004 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025».