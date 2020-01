Calciomercato Genoa: l’arrivo di Destro libera Pinamonti, Spal interessata

L’arrivo di Mattia Destro al Genoa potrebbe favorire la cessione di Andrea Pinamonti: l’attaccante interessa alla Spal

Con l’arrivo di Mattia Destro al Genoa, le maglie per un posto da titolare nell’attacco del Grifone si sono ridotte ulteriormente per Andrea Pinamonti. Per questo, secondo quanto riportato da Sky, l’attaccante trentino potrebbe partire a gennaio.

Sull’attaccante c’è l’interesse della SPAL. di Semplici. Classe 1999, Pinamonti ha fin qui segnato 2 reti in campionato in 15 partite, più altri 2 gol in 2 gare di Coppa Italia.