Calciomercato Genoa: De La Vega congelato, l’Inter ci ripensa?

Sembrava tutto fatto tra Inter, Genoa e Lanus per De La Vega ma l’affare non è ancora andato in porto: i motivi

Mancano solo le firme per concludere l’affare, invece sembra che tutto si sia cristallizzato. Regna uno strano silenzio intorno al passaggio di Pedro De La Vega dal Lanus al Genoa. . Preziosi ha trovato l’accordo con il giocatore addirittura dodici giorni fa ma da otto giorni non ci sono più contatti con il Lanus, che inizia a spazientirsi.

Come spiega passioneinter.com il motivo del raffreddamento è imputabile all’Inter, non più disposta a pagare parte dei dieci milioni di euro per avere una futura opzione di riacquisto.