Calciomercato Genoa: domani potrebbe essere il giorno di Parigini

Il Genoa si muove per una doppia operazione con il Torino: i rossoblu starebbero pensando a Parigini, oltre Iago Falque

Il Genoa non si ferma dopo l’arrivo di Iago Falque, anzi, pesca ancora in casa Torino per il reparto avanzato. Dopo l’arrivo dello spagnolo, infatti, potrebbe essere la volta di Vittorio Parigini.

Domani, infatti, con ogni probabilità l’attaccante classe 1996 sosterrà le visite mediche per poi diventare un nuovo giocatore del Genoa. Continua il lavoro di Preziosi per affidare nuovi giocatori a Davide Nicola.