Calciomercato Genoa: Sam Lammers sarà un nuovo giocatore rossoblù. Fissate le visite mediche per l’attaccante

Dopo essere stato accostato numerose volte a Verona e Sampdoria, Sam Lammers arriverà sì a Genova, ma al Genoa di Davide Ballardini. La punta olandese, infatti, è a un passo dai rossoblù.

Secondo Tuttomercatoweb.it, il centravanti dell’Atalanta effettuerà le visite mediche nella giornata di martedì, per dare il via alla sua nuova avventura in Serie A.