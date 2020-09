Calciomercato Genoa: fatta per l’arrivo di Czyborra, i dettagli

Calciomercato Genoa: fatta per l’arrivo di Czyborra in rossoblù, domani il giocatore sosterrà le visite mediche con il nuovo club

Lennart Czyborra sarà un nuovo giocatore del Genoa. Come riporta Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo dell’esterno di difesa in rossoblù. Il tedesco domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto.

I liguri se lo assicurano con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a 5,5 milioni di euro. Bruciata all’ultimo la concorrenza del Cagliari.