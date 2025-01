Calciomercato Genoa, Vieira spinge per l’arrivo di Richardson. La situazione sull’arrivo del centrocampista della Fiorentina

Calciomercato Genoa, occhi puntati sempre su Richardson della Fiorentina. Vieira spinge per l’acquisto del centrocampista viola

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il calciomercato Genoa si fionda su una questione molto importante: Vieira ha chiesto esplicitamente l’arrivo di un centrocampista per riuscire a potenziare ulteriormente l’intero reparto.

Nel mirino per gennaio ci sarebbe Richardson della Fiorentina: in uscita dalla squadra viola, e dall’altra parte filtra grandissimo ottimismo per riuscire a portare alla corte rossoblu il centrocampista. Staremo a vedere nei prossimi giorni.