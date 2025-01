Calciomercato Genoa, ecco Cornet: la presentazione sui social da non perdere – VIDEO

Calciomercato Genoa, i rossoblù presentano il nuovo acquisto Maxwell Cornet: ecco il solito video di presentazione sui social da applausi

Se esistesse una classifica della Serie A dei contenuti sui social, il Genoa sarebbe prima per distacco e in Europa al livello delle prime due o tre. Dopo la presentazione di Otoa a tema Toy Story, oggi ha presentato il nuovo acquisto del grifone: Maxwell Cornet, arrivato in prestito secco dal West Ham.

Come sempre, il social media manager si è lanciato in un video di presentazione d’autore: gioco di parole su Cornet e Corn Flakes, una scatola di cereali (che la principale azienda mondiale di cereali ci pensi…) che quando si agita risuona di tifo rossoblù… Ancora una volta il SMM non sbaglia un colpo!