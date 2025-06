Calciomercato Hellas Verona, quanti addii a parametro zero! Salutano tanti veterani in vista della prossima stagione

Calciomercato Hellas Verona, quanti addi a parametro zero! Salutano tanti veterani in vista della prossima stagione

Il 30 giugno segna una data chiave per il calcio europeo, in particolare per la Serie A: è il giorno in cui, salvo rinnovi già firmati o opzioni esercitate, scadono i contratti dei calciatori in rosa. E tra i club più colpiti da questa scadenza c’è l’Hellas Verona, che potrebbe salutare cinque giocatori a parametro zero.

Secondo quanto riportato, infatti, sono cinque i calciatori gialloblù il cui contratto termina proprio oggi, e per i quali non sono ancora stati ufficializzati accordi di rinnovo. Un dato che pone l’Hellas in cima alla lista delle squadre di Serie A più esposte al rischio di perdere titolari ed elementi d’esperienza senza incassare nulla.

Tra questi, spiccano nomi importanti per la storia recente del club. Il primo è Davide Faraoni, classe 1991, simbolo delle stagioni più brillanti del Verona e figura chiave nello spogliatoio. Pur non essendo stato centrale nelle ultime due annate, il suo contributo nel passato recente lo rende a tutti gli effetti un “senatore”.

Situazione analoga per Ondrej Duda, centrocampista slovacco per cui il club ha tentato un rinnovo fino all’ultimo. Tuttavia, il giocatore sembra deciso a cambiare aria, con un possibile approdo in Arabia Saudita, nonostante gli interessi di Torino e Trabzonspor.

Il centrale polacco Pawel Dawidowicz dovrebbe invece accasarsi al Pisa, neopromosso in Serie A, segnando così un altro addio pesante per la retroguardia scaligera. Resta incerto il futuro di Darko Lazovic, 34 anni, per il quale non sono ancora emerse destinazioni concrete.

Infine, in scadenza anche il contratto del secondo portiere Alessandro Berardi, classe 1990, che potrebbe salutare Verona dopo anni di presenza silenziosa ma utile.

Con questi cinque contratti in scadenza, l’Hellas Verona si prepara a un profondo rinnovamento della rosa. Il calciomercato estivo 2025 sarà dunque fondamentale per ricostruire e mantenere competitiva la squadra in vista della prossima stagione di Serie A.