Calciomercato Inter, quale sarà il futuro di Arnautovic? Il piano dei nerazzurri in vista di gennaio

Calciomercato Inter, Arnautovic è l’oggetto del desiderio di molti club europei, possibile la partenza dell’attaccante già a gennaio? Le ultime

Il calciomercato Inter in uscita è in forte subbuglio, Arnautovic sta facendo parlare parecchio di sé. L’attaccante austriaco non rientra più nei piani della società nerazzurra che è intenzionata a venderlo, il Torino sulle sue tracce, il club granata è in pole per l’austriaco.

Tuttavia, come riporta su X Nicolò Schira, alcuni club europei stanno chiedendo informazioni proprio su Arnautovic, non è quindi escluso che il giocatore possa lasciare l’Inter già nella finestra di mercato invernale. Il contratto del giocatore scade nel giugno del 2025 e non sarà rinnovato.