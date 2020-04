Calciomercato Inter: Barcellona, Barella nel mirino. I dettagli

Indiscrezioni dalla Spagna: Barcellona interessato a Nicolò Barella, giovane centrocampista in forza all’Inter

Il Barcellona è rimasto colpito dalle prestazioni di Nicolò Barella, avversario dei blaugrana nel doppio confronto con l’Inter in Champions League.

Secondo quanto riportato dalla testata iberica As, il Barcellona sarebbe intenzionato a corteggiare il giovane nerazzurro nella prossima finestra di mercato, qualora Fabian Ruiz non dovesse cedere alle avances della società catalana. I nerazzurri, tuttavia, ritengono incedibile il classe ’97, prelevato dal Cagliari per circa 45 milioni di euro.