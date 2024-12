Calciomercato Inter, una big europea pronta a comprare Bisseck. Ecco la strategia dell’Inter

Calciomercato Inter, una big europea può bussare alla porta nerazzurra per Bisseck! Le ultime sulla situazione di mercato del giocatore tedesco

La Gazzetta dello Sport rivela di un possibile interesse del Bayern Monaco per Yann Bisseck, che potrebbe smuovere il calciomercato Inter:

BAYERN SU BISSECK? «Ora le sue treccine sono sulla lista della spesa di mezza Europa: ci ha provato in estate il West Ham, ma i 25 milioni messi sul tavolo sono stati rispediti al mittente. No way, la risposta dell’Inter agli inglesi. Niente da fare. La prossima chiamata potrebbe essere ancora più difficile da rifiutare, visto che arriverà col prefisso +49, quello del suo Paese. Sulle sue tracce c’è infatti il Bayern, che lo riporterebbe volentieri a una manciata di chilometri dalla sua Colonia. Dalle guglie di un duomo all’altro, Bisseck a Milano ha trovato casa e, al momento, di traslochi non vuole nemmeno sentir parlare. Anche perché prima c’è da completare il calendario dell’avvento e, si sa, l’ultima casella è quella con la doppia finestrella. Chissà mai che, oltre alla maglia nerazzurra, ci trovi anche quella bianca della Germania, che significherebbe la sua prima convocazione in Nazionale maggiore»