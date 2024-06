Calciomercato Inter, Calafiori VICINO ai nerazzurri per completare la difesa? La SITUAZIONE

Calciomercato Inter, Calafiori venne PROPOSTO ai nerazzurri: il RETROSCENA sul difensore che potrebbe essere nerazzurro

Spunta un clamoroso retroscena sul calciomercato Inter legato all’attuale difensore della Nazionale e del Bologna Riccardo Calafiori. Il difensore classe 2002 poteva addirittura finire ai nerazzurri. Repubblica torna sulla crescita, non senza difficoltà, del calciatore e sul fatto che sia stato proposto ai nerazzurri e ad altre big italiane.

I DETTAGLI – «Volete sapere quanto ha ricavato la Roma dalla sua cessione? Più o meno due milioni e mezzo. Senza un’opzione per ricomprarlo, perché — dicono — mai convinta delle sue condizioni, nonostante fosse stato il gigante della chirurgia americana Freddie Fu a rimettere insieme i cocci di quel ginocchio esploso che Riccardo aveva solo 16 anni. Lo pensavano anche le squadre a cui veniva proposto — Juve, Milan, Inter, Atalanta — tutte tranne il Frosinone. Ma alla fine fu Basilea».

BASILEA – «Lì la vita di Riccardo è cambiata. Il problema non era il ginocchio, ma l’alimentazione: una nuova dieta, qualche alimento bandito, altri cibi. E poi allontanarsi dalla comfort zone di Roma».

L’ESPLOSIONE AL BOLOGNA – «Passi verso la crescita. È lì che si è materializzato il Bologna, in un allineamento astrale quasi irreplicabile. Il 31 agosto scorso, quando alla fine del mercato mancavano una manciata di ore e a Thiago Motta serviva ancora un difensore mancino, a Giovanni Sartori è tornato in mente il difensore visto in uno Young Boys-Basilea, mesi prima. Motta gli chiede: «Te la senti di fare il centrale?». Lui non ci pensa nemmeno. Il resto è una storia che conoscete».