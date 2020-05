Calciomercato Inter, c’è l’accordo per Vagiannidis del Panathinaikos: intesa fino al 2025 e possibile partenza in prestito

Il campionato è ancora fermo e non si sa quando riprenderà, ma nel frattempo l’Inter continua a muoversi sul mercato, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri – si legge sulla rosea – hanno raggiunto l’accordo fino al 2025 per l’esterno destro del Panathinaikos Georgios Vagiannidis. Il giocatore 18enne non ha effettuato le visite per via della pandemia, ma ormai la trattativa sembra essere andata in porto. Probabilmente la società deciderà di girare in prestito il giovane talento greco.