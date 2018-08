Joao Mario vendesi: Inter disposta ad accettare il prestito

Calciomercato Inter, è tutto da scrivere il futuro di Joao Mario: nerazzurri pronti ad accettare anche offerte di prestito con diritto di riscatto

In attesa di capire i margini di trattativa per il colpo Luka Modric, l’Inter si dedica anche al capitolo cessioni. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per il trasferimento degli esuberi della formazione di Luciano Spalletti e in cima alla lista c’è Joao Mario. Rientrato a Milano dopo il prestito al West Ham, il portoghese è seguito da numerosi club ma non è ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale.

Wolverhampton, Betis Siviglia e Valencia: questi solo alcuni dei club che hanno effettuato sondaggi nell’ultimo periodo per l’ex Sporting Lisbona, senza però trovare disponibilità del Biscione a una formula diversa al trasferimento a titolo definitivo. Ma c’è una novità importante, riporta il Corriere dello Sport: i nerazzurri potrebbero anche accontentarsi di cedere l’ex numero 10 in prestito con diritto di riscatto. Una formula proposta anche dalla Sampdoria…