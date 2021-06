Philippe Coutinho potrebbe lasciare il Barcellona in estate: l’Inter pensa al suo grande ritorno in maglia nerazzurra

Stando a quanto riporta dalla Spagna Sport.es il Barcellona sta valutando l’idea di cedere il brasiliano Philippe Coutinho: tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma i blaugrana non vogliono venderlo a prezzo di saldo per ottenere una minusvalenza.

Tra le squadre interessate ad ingaggiare Coutinho ci sarebbero due club inglesi e la grande ex Inter. Koeman apprezza le qualità del ragazzo e non sarebbe dispiaciuto se restasse in Catalogna, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore che tra infortuni e prestazioni poco esaltanti non è riuscito a lasciare il segno al Barcellona.