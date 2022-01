Calciomercato Inter, doppia sfida alla Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Repubblica svela come la Fiorentina sia fortemente interessata a Raspadori ma non solo: le ultime sul calciomercato Inter

«Dopo l’arrivo a Firenze di Piatek, monitorato anche l’altro attaccante del Sassuolo: Raspadori. Il nazionale italiano è sul taccuino anche di Inzaghi e Marotta ma, in caso di partenza di Vlahovic, Commisso è pronto a fare sul serio per regalare al tecnico Italiano un calciatore giovane, funzionale alle idee di Italiano e di qualità».

CENTROCAMPO – «Il mercato dei centrocampisti entrerà nel vivo tra qualche mese, intanto molti club si stanno già muovendo. L’Inter sta cercando di anticipare la concorrenza per Frattesi, ma la prima offerta di 15 milioni di euro è stata rifiutata dal Sassuolo. Anche il Napoli è interessato all’ex Primavera della Roma, Luciano Spalletti ha però un debole soprattutto per Nandez del Cagliari. L’uruguaiano è da tempo nei radar dell’Inter, ma De Laurentiis vorrebbe anticipare, con un blitz, Marotta e Ausilio. Giulini, presidente dei sardi, sta trattando il suo calciatore con il Torino, ma la valutazione di 22 milioni di euro spaventa Cairo. C’è poi un filo comune che unisce i nomi di Nandez e Frattesi a quello di Barak. Il centrocampista del Verona si sta mettendo in mostra disputando un’ottima stagione. Le sue recenti prestazioni sono finite sul taccuino dell’Inter, ma anche su quello della Juventus e della Fiorentina»