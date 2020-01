Calciomercato Inter: fatta per Ashley Young. Ecco quando arriva

L’Inter ha chiuso per l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United: operazione da 1,5 milioni più bonus

L’Inter ha chiuso per il primo rinforzo del calciomercato invernale: Ashley Young. Come riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Manchester United per il giocatore.

Operazione da 1,5 milioni di euro più bonus. Conte potrà così accogliere il primo rinforzo di questo mercato in attesa di Spinazzola, Giroud e Eriksen. L’esterno arriverà a Milano nella giornata di domani, 17 gennaio 2020, per sostenere le visite mediche alla clinica Humanitas. Dopodiché si sposterà al Coni per l’idoneità sportiva, e infine in sede per la firma.