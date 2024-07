Calciomercato Inter, il FUTURO di Carboni: la RISPOSTA dei nerazzurri all’OFFERTA del Marsiglia

L’Inter ha ricevuto un’offerta importante per Valentin Carboni dal Marsiglia. Ecco la risposta dei nerazzurri

Continua la telenovela Valentin Carboni in casa Inter. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri rifiutano un’offerta del Marsiglia per l’argentino ex Monza.

LA RIVELAZIONE – «Dalla Francia è rimbalzata la voce di un’offerta del Marsiglia di Roberto De Zerbi, a cui l’argentino piace particolarmente. Si tratta, però, di una proposta inferiore ai 30 milioni di euro: pochi, secondo l’Inter. Il club nerazzurro aprirebbe a una cessione del suo gioiello del 2005 solo con un’offerta più vicina ai 40 milioni. Nel caso in cui questa non arrivasse, nessun allarme: per Valentin Carboni si tenterà di trovare una nuova soluzione in prestito, che gli garantisca minuti ed esperienza, restando, comunque, sotto il controllo dell’Inter»