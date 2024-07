Calciomercato Inter, Gudmundsson resta la PRIORITÀ: ecco QUANDO i nerazzurri potrebbe fare l’OFFERTA DECISIVA. I dettagli

L’Inter pensa ancora a Gudmundsson come priorità per l’attacco di Inzaghi. A che punto è l’operazione di calciomercato?

Continua ad esiste la suggestione Gudmundsson in casa Inter. Il preferito di Marotta è da sempre il giocatore del Genoa che potrebbe offrire ad Inzaghi una soluzione che al momento non risponde in rosa ovvero un attaccante rapido e con li dribbling come punto di forza.

Tutte le alternative all’islandese non hanno convinto, vedi Marital e Depay, dunque resta sempre in pole Gudmundsson, che però deve risolvere alcune situazione extracampo come l’appello del processo per l’accusa di molestie sessuali.

Inoltre, l’Inter vorrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre il Genoa è stato chiaro: pagamento cash a titolo definitivo o niente. Il destino ha voluto che il 17 ci sarà proprio Genoa-Inter come prima giornata di campionato e chissà con quale maglia parteciperà alla sfida Gudmundsson.