Calciomercato Inter, il piano di Marotta: Keita subito, Raspadori tra un anno

Calciomercato Inter: Marotta ha studiato il piano per l’attacco. Keita subito, poi Raspadori la prossima stagione

Svolta improvvisa nella strategia per l’attacco dell’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport Marotta e Ausilio proveranno l’accelerata per Keita Balde – già allenato dal Simone Inzaghi ai tempi della Lazio – e proveranno a bloccare Giacomo Raspadori per il prossimo anno. Il tutto, in attesa di capire cosa accadrà con Lautaro e Sanchez, ma anche con Pinamonti.

Sono trascorsi 4 anni da quando le strade del tecnico piacentino e dell’attaccante senegalese naturalizzato spagnolo si sono separate, ma il rapporto tra i due non si è interrotto. E così nelle scorse settimane c’è scappata una telefonata in cui proprio Keita si è proposto per tornare a lavorare insieme, approfittando anche del fatto di aver già conosciuto l’ambiente nerazzurro durante la stagione 2018/19, trascorsa in prestito alla Pinetina. Beh, proseguendo le riflessioni negli ultimi giorni, Inzaghi si è convinto.