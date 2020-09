Ausilio e Baccin a colloquio con Faggiano Ausilio e Baccin a colloquio con il ds del Genoa Faggiano 👀 Gepostet von Calcio News 24 am Donnerstag, 17. September 2020

Incontro in corso tra Genoa e Inter per fare il punto su alcune trattative: Candreva, Ranocchia e Pinamonti al cento del tavolo

È in corso un incontro tra Genoa e Inter per fare il punto su alcune trattative di mercato. Daniele Faggiano, ds del Grifone, ha incontrato Ausilio e Baccin non lontano dalla sede nerazzurra in viale Liberazione.

Al centro delle discussioni tra i due direttori sportivi c’è il futuro di Pinamonti, Ranocchia e Candreva. Seguiranno aggiornamenti.