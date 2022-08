Calciomercato Inter, la lunga lista di Marotta: gli obiettivi per la difesa

Calciomercato Inter, la lunga lista di mercato dell’ad Beppe Marotta: ecco quali sono gli obiettivi per la difesa

Il primo nome sulla lista dell’Inter per rinforzare la difesa è Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco. Ma non è l’unico nome sulla lista di Marotta.

Occhi anche sul croato del Marsiglia Caleta-Car, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. Da tenere sotto controllo anche la situazione di Omeragic dello Zurigo (8 milioni), recentemente ripresosi da un infortunio al menisco. Sulla sfondo rimane invece Acerbi, ma non è il profilo preferito come sottolinea Tuttosport.