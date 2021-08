Calciomercato Inter: le richieste di Percassi e Lotito per Zapata e Correa

L’Inter continua a trattare su due tavoli per il nuovo attaccante: ecco le richieste di Lotito e Percassi per Correa e Zapata

L’Inter continua la ricerca per un secondo attaccante dopo l’arrivo di Edin Dzeko. Secondo Repubblica.it la scelta è ormai ridotta a Joaquin Correa e Duvan Zapata.

Il colombiano è sempre il primo obiettivo per l’attacco ma il presidente dell’Atalanta, Percassi, non vuole fare sconti all’Inter e chiede un dilazionamento solo biennale del pagamento di Zapata, valutato 40 milioni di euro. È il motivo per cui le quotazioni di Joaquin Correa salgono minuto dopo minuto.

L’argentino è in rotta con la Lazio, ha chiesto di essere ceduto (ha giocato solo 12 minuti nell’amichevole contro il Sassuolo) ed ha già un accordo con l’Inter. Per il cartellino, Lotito vuole 40 milioni, ma a 30 più bonus l’operazione può andare in porto, serve quindi un rilancio di Marotta fermo a 26 milioni comprensivi di bonus. La Lazio spera di sbloccare l’operazione “Tucu” entro i primi giorni della settimana.