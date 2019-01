Modric, l’Inter vola dal croato: i dettagli

Calciomercato Inter, i nerazzurri volano da Luka Modric: si riapre la trattativa per il croato del Real Madrid?

Dopo i rumors di agosto e un sogno lungo un’estate, Luka Modric torna in orbita Inter. Il centrocampista croato potrebbe cambiare aria dopo aver vinto tutto con la maglia del Real Madrid e la pista nerazzurra viene rilanciata dal Corriere dello Sport: il Biscione vola dall’ex Tottenham, si legge in prima pagina, con Suning che sembra non perdere le speranze, pronta a regalare a Luciano Spalletti il top player per la mediana.