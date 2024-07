Calciomercato Inter, Materazzi: «INZAGHI garanzia di continuità per mantenere il vantaggio sugli altri. TAREMI non sarà titolare al posto di THURAM. LAUTARO interista vero, altro NO…»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla situazione attuale dei nerazzurri: «Ha fatto il miglior mercato»

Su La Gazzetta dello Sport Marco Materazzi commenta la situazione attuale della sua Inter, grande favorita ai nastri di partenza.

IL MIGLIOR MERCATO LO HA FATTO L’INTER – «Per il momento sì. Sono tutti acquisti che mi piacciono tanto. D’altronde, Marotta e Ausilio ci stanno abituando bene, non hanno sbagliato nulla».

QUANTO PESA LA CONTINUITA’ DI INZAGHI – «Ha un’incidenza massima, a mio avviso. Il lavoro dell’allenatore è sotto gli occhi, proseguirlo significa assecondare un percorso naturale. L’Inter può contare su un vantaggio strategico che ha guadagnato con i risultati sul campo. Il tecnico è uno dei motivi del successo e da interista posso soltanto essere felice della sua conferma a lungo termine. Inoltre, le scelte di Marotta sono tutte da appoggiare, è un dirigente che gode di tutta la mia fiducia».

IL RINNOVO DI LAUTARO SEGNALE DI UNITA’ – «Certamente. Legarsi al club fino al 2029 è un chiaro segnale di attaccamento alla causa. È il nostro capitano ed è un interista vero, non come qualcun altro che si è riempito la bocca di queste parole e poi ha firmato per altre società».

TAREMI TITOLARE AL POSTO DI THURAM – «Non penso. Marcus merita di essere una prima scelta, ha dimostrato di essere uno dei primi cinque – se non dei primi tre – attaccanti in Serie A. È giovane e ha un’intesa eccezionale con Lautaro. Mi sento di rilanciare: se fosse per me, ogni settimana la formazione sarebbe Thuram e altri dieci».

LEONI NUOVO ACQUISTO – «L’età non deve ingannarci, ha già un anno di Serie B alle spalle. Ribadisco il concetto: se ha la stima della dirigenza, io mi fido ciecamente. Sono gli stessi che hanno puntato su Bastoni quando era un bambino, per cui non potrei mai mettere in dubbio le decisioni».

