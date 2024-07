Calciomercato Inter, Marotta è SCATENATO: nuova ACCELERATA per l’obiettivo: arriva dalla SERIE A

L’Inter è letteralmente scatenata sul fronte calciomercato. Nel giorno dell’ufficialità di Taremi arriva un altro importate annuncio. Come riportato dall’Arena di Verona, i nerazzurri avrebbero accelerato le operazioni per Cabal dell’Hellas Verona. Di seguito il virgolettato.

PAROLE – «I procuratori dell’esterno difensivo colombiano hanno parlato con Piero Ausilio, ds dell’Inter. Non è più una manifestazione di interesse. Il club campione d’Italia ha fatto un passo in avanti. E sa cosa vuole il Verona. Operazione da doppia cifra: otto milioni più due di bonus. Magari si può chiudere in fretta. Ma va tenuto conto anche conto di un altro aspetto: i nerazzurri stanno sondando altro profili. All’Inter piacciono anche gli svincolati Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso. E questo gioco ad incastri che riguarda anche Cabal è in continuo aggiornamento».