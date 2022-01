Calciomercato Inter, nuovo assalto per Kostic la prossima settimana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo Tuttosport, Kostic resta la prima idea dell’Inter per la fascia sinistra. Tentativo per portarlo subito a Milano

Come sottolineato da Tuttosport, l’Inter è sempre più in pressing per Filip Kostic.

«Il preferito rimane Filip Kostic: il serbo, 29 anni, ha il contratto fino al 2023, ma l’Eintracht, in lotta per la Champions, finora non ha aperto a un prestito con diritto o obbligo di riscatto per un valore totale di circa 10 milioni. L’Inter, insieme all’agente del serbo, Lucci, proverà la prossima settimana a trovare la chiave giusta per sbloccare l’operazione. Con Kostic a Milano, Inzaghi avrebbe così un giocatore per liberare Perisic in avanti, in caso di emergenza, ma anche fin da subito il sostituto del croato che a fine stagione potrebbe salutare l’Inter avendo il contratto in scadenza. L’alternativa rimane Bensebaini del Borussia Mönchengladbach, ma per l’algerino (26 anni), il club tedesco chiede più di 20 milioni»