Calciomercato Inter, dall’Inghilterra la bomba Zinchenko: i nerazzurri preparano l’offerta

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra l’indiscrezione sul mercato dei nerazzurri: piace Zinchenko dell’Arsenal: a breve potrebbe arrivare l’offerta

Dall’Inghilterra arriva la importanti notizie sul calciomercato dell’Inter: secondo quanto riportato dal Sun il club nerazzurro sarebbe piombato su Zinchenko. Il profilo del laterale ucraino dell’Arsenal piace alla società che vorrebbe anticipare il colpo già in questa finestra di mercato.

Il giocatore 28enne è in scadenza nel 2026, la tesi che avvalora questa notizia è che l’ucraino nel corso di questa stagione ha trovato poco spazio tra le fila della formazione di Arteta e dunque non sarebbe impossibile una sua partenza. Con solamente due partite da titolare all’attivo in questa stagione Zinchenko si candida a lasciare l’Arsenal visto anche che il suo attuale allenatore avrebbe messo nel mirino un big del Milan, si tratta di Theo Hernandez.