Gagliardini, offerta da 25 milioni: no dell’Inter

Calciomercato Inter, sirene per Roberto Gagliardini: arrivata un’offerta da 25 milioni di euro, no dei nerazzurri

Seconda scelta del centrocampo di Luciano Spalletti, Roberto Gagliardini è stato accostato a un addio all’Inter nelle ultime settimane. 589′ in Serie A più una presenza in Coppa Italia, con il tecnico di Certaldo che gli ha spesso preferito in mediana il tandem Brozovic-Vecino. E non mancano gli estimatori…

Secondo quanto riporta Sportitalia, nelle scorse ore è stata recapitata un’offerta da 25 milioni di euro all’Inter per il cartellino del classe 1994: una proposta rispedita al mittente dalla dirigenza meneghina, che non ha alcuna intenzione di privarsi dell’ex Atalanta a stagione in corso.