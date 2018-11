Pace fatta tra Marotta e Lotito: l’Inter può ora sognare l’acquisto di Milinkovic Savic per rinforzare la rosa

È ancora presto per parlare di una vera e propria trattativa, ma l’Inter può prendere in seria considerazione l’acquisto di Milinkovic Savic della Lazio. Nonostante il rendimento non sia ancora all’altezza di quanto fatto vedere nel corso della stagione passata, gli uomini mercato nerazzurri non smettono di pensare a questo colpo, che renderebbe la squadra di Spalletti ancora più competitiva. Ad avvalorare questa ipotesi c’è il ritorno a rapporti distesi e cordiali tra Marotta e Lotito: ieri, durante una riunione in Figc, i due si sono intrattenuti a lungo. Un ulteriore segnale di avvicinamento per le due squadre che presto potrebbero imbastire la trattativa per Milinkovic Savic.