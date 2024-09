Calciomercato Inter, Panathinaikos su Correa: la SITUAZIONE

Il calciomercato Inter sta cercando di cedere Joaquin Correa con Panathinaikos alla finestra per l’attaccante

Il calciomercato Inter non può più acquistare, dato che la sessione estiva è terminata, ma le italiane possono ancora cedere. Per questo i nerazzurri stanno cercando cedere Correa al Panathinaikos. Ecco la possibile trattativa spiegata da calciomercato.com.

INTER – «Si attende che il “Tucu” apra a un trasferimento, mentre l’Inter ha già dato il via libera a qualsiasi club intenzionato a prenderlo e pagargli l’ingaggio. Per Correa potrebbe essere una buona opportunità, una vetrina in cui mettersi in mostra con continuità, una possibilità che invece non avrebbe in nerazzurro, dove è chiuso da 4 punte che lo precedono: Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic»