Calciomercato Inter, Pedullà fa impazzire i tifosi

Il calciomercato Inter ha messo nel mirino questo profilo per le prossime sessioni. Ecco chi è

Manca poco a gennaio, il mese del calciomercato. L’Inter è tra le squadre messe meglio e dunque si può concedere il lusso di programmare con calma. Secondo Alfredo Pedullà, c’è questo nome che piace tantissimo ai nerazzurri.

CALCIOMERCATO INTER – «Ci sono due club che viaggiano con un vantaggio siderale sulla concorrenza, almeno sei mesi, sto parlando di Atalanta e Inter. La Dea lavora in anticipo che è una meraviglia, magari farà qualcosa già tra poche settimane (piacciono Frendrup e Cherki). Non partecipo al luogo comune che “se vanno via da Bergamo diventano calciatori normali” per il semplice motivo che prenderei Ederson (seguito dal Manchester United per la prossima estate) e Lookman tra cinque minuti senza alcun tipo di scrupolo.

L’Inter studia profili dal sicuro avvenire: Nico Paz sarebbe la pedina in grado di aggiungere qualità e fantasia a un organico già ricco, arriverebbe un difensore soltanto se l’emergenza dovesse diventare un fastidio. Probabilmente l’Inter rinvierà a luglio perché all’interno di qualsiasi ciclo prima o poi bisogna rinfrescare. Esattamente come dentro quella bellissima villa dove spesso devi dare un colpo di vernice alle pareti».