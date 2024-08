Calciomercato Inter: ecco il PIANO B per le CESSIONI di Correa e Arnautovic

Calciomercato Inter, il punto sulle cessioni di Correa e Arnautovic: se non arrivano offerte Marotta ha pronto il lato B

Interessante indiscrezione fornita da Libero sul calciomercato dell’Inter di questa estate in relazione alle situazioni contrattuali di Correa e Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto a giugno del 2025 e fuori dai piani tecnici di Simone Inzaghi (in particolare l’ex Lazio).

Se non dovessero giungere offerte concrete e aperture all’addio, scrive il noto quotidiano, non sarebbe assolutamente da escludere la possibilità che Marotta proceda con la rescissione del contratto.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM