Calciomercato Inter, il precedente SPAVENTA i nerazzurri: si attende una RISPOSTA entro tempi brevi

C’è un nodo da sciogliere importante per quanto riguarda il calciomercato Inter. Ecco i possibili scenari futuri

Ora o mai più, la situazione Denzel Dumfries per il calciomercato Inter è molto chiara. I nerazzurri vogliono evitare un caso Skriniar, con il giocatore che per rimanere è poi andato via a parametro zero.

Secondo il Corriere dello Sport, è attesa nel breve termine una risposta sul suo futuro: attualmente in scadenza nel 2025, c’è una proposta di prolungamento fino al 2027. In caso di mancato accordo, il prezzo da cui si partirà per parlare seriamente di cessione sarà di 30 milioni.