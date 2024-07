Calciomercato Inter, Rabiot OBIETTIVO concreto: occhio però all’interesse di QUELLA BIG

Calciomercato Inter, Rabiot è ancora uno degli obiettivi della società nerazzurra: su di lui spunta l’interesse di una big spagnola

Emergono ulteriori sviluppi sul futuro di Adrien Rabiot, obiettivo del calciomercato Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, sembra essersi definitivamente tramontata l’ipotesi del rinnovo con la Juventus.

Secondo il quotidiano torinese nelle ultime ore sarebbe emerso l’interesse del Real Madrid oltre a quello noto del Milan. Aumentano così le concorrenti per i nerazzurri per acquistare a parametro zero Rabiot.