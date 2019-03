Inter, retroscena di calciomercato: Veron nel 2013 fece fare un provino a Correa con i nerazzurri, che ritennero 2 milioni una cifra elevata – FOTO

Curioso retroscena di mercato, in vista di Inter–Lazio. Infatti Correa avrebbe potuto giocare questo match a maglie invertite. Sì perchè El Tucu, nel 2013, fece un provino con l’Inter, sotto il consiglio di Sebastian Veron. I nerazzurri lo scartarono per le richieste esose dell’Estudiantes: 2 milioni per il 19enne.

Poco male per la società argentina, che due anni dopo venderà il giocatore alla Sampdoria (altra ex di Veron) per 9 milioni di euro. Correa poi passerà al Siviglia per 18 milioni di euro, praticamente la stessa cifra per cui lo acquistato la Lazio, ennesimo club in cui ha giocato la Brujita, vero e proprio mentore della carriera del Tucu.