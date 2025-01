Calciomercato Inter, arrivano le conferme: saltano due trattative! I nerazzurri cambiano obiettivo, i dettagli

Calciomercato Inter, arrivano le conferme dall’Italia: saltano due trattative! I nerazzurri cambiano obiettivo, le ultimissime

Non arrivano buone notizie per il calciomercato Inter dall’Argentina, dal giornalista Hernán Cabrera il quale ha annunciato come si siano interrotte le trattative dei nerazzurri col Newell’s Old Boys per Mateo Silvetti e per Tomas Perez. I due giocatori, nel mirino dei nerazzurri, avrebbero fatto parte della squadra B dal prossimo anno. La trattativa però nella giornata di oggi ha subito invece una brusca frenata che ha fatto saltare l’affare tra le due società. Secondo il giornalista, l’Inter però avrebbe già individuato un altro calciatore , sempre dall’Argentina: parliamo di Santino Andino del Godoy Cruz. Anche Gianluca Di Marzio, ha confermato su come l’affare sia tramontato. La situazione

CALCIOMERCATO INTER – «Inter, si è raffreddata e, salvo sorprese, non verrà riaperta la pista Perez: non trovata l’intesa finale col Newell’s».