Calciomercato Inter, il sogno si chiama Nico Paz

Nico Paz piace molto al calciomercato Inter. L’attuale centrocampista del Como è di proprietà del Real Madrid

Il calciomercato Inter sogna in grande e lo fa con uno dei talenti più cristallini della Serie A ovvero Nico Paz. Di proprietà del Real Madrid, il centrocampista sta dimostrando il suo potenziale a Como e secondo Tuttosport Javier Zanetti su tutti è rimasto impressionato.

NICO PAZ INTER – «A restare stregato dal talento del suo giovane connazionale pure Zanetti, che l’ha promosso a pieni voti dopo le numerose e ottime relazioni già stilate nelle scorse settimane dagli osservatori nerazzurri. Il feeling tra Pupi e Nico può giocare un ruolo decisivo nel futuro del fantasista nato a Tenerife, dove papà Pablo si era trasferito nella seconda metà degli anni Novanta per proseguire in Europa la propria carriera. L’ex difensore centrale della Seleccion ha vissuto il Mondiale di Francia ’98 proprio al fianco di Zanetti, col quale è tuttora in ottimi rapporti.

E ancora: […] A 20 anni Paz appare pronto a prendersi la scena, col Real Madrid che continua a controllarlo. Il suo cartellino appartiene al Como che l’ha pagato ad agosto 6 milioni, lasciando il 50% sulla futura vendita ai Blancos. Ma sostanzialmente Paz rimane un calciatore del Real Madrid, visto che la società di Florentino Perez vanta l’opzione di recompra a 12 milioni e intende esercitarla a giugno. Difficile però che dalle parti di Valdebebas ci puntino subito per un ruolo da protagonista».